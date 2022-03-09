基隆市政府在全市10處景點設置全新「傘人家族」指標系統。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府在全市10處景點設置全新「傘人家族」指標系統。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府在全市10處景點設置全新「傘人家族」指標系統，包含公仔、資訊柱、智慧指標，整合城市色彩與資訊。觀銷處長曾姿雯表示，指標牌上方會有4種不同公仔造型，下方附有QR-CODE，民眾掃描後，會連結至基隆旅遊網，可查看景點資訊內容。

曾姿雯指出，這次透過整合性方式，移除原本雜亂、各自設立的指標，建置全新系統，除打造基隆嶄新的城市意象外，也希望讓更多民眾、遊客重新發現基隆多面向的景色與故事，因此，特別請專業單位整合色彩、材質與城市資訊進行設計，同步導入數位化，串連城市、生活與交通資源。

曾姿雯說，現階段規畫在全市10處景點設置指標系統，其中指標牌上方會有4種不同造型的橘色「傘人家族」公仔，扮演城市導覽員，其頭頂或手上會有雲和傘的裝置，設計理念源自於基隆多雨天候，另在下方指標牌也附有QR-CODE，掃描後會連結至基隆旅遊網，可取得景點資訊內容。

曾姿雯提及，指標系統設置的點位除結合「2022城市博覽會」場域、城際轉運站外，也包括基隆市各觀光景點，串連山線、海線，建立系統化導覽，融合文化歷史、山海休憩、美食商圈、交通資訊及生活基礎設施等，透過推廣步行理念，鼓勵大家用腳步探索基隆。

觀銷處指出，目前已在5景點設置指標系統，包括城隍廟、崁仔頂等；另5處則有工程進行中，待完工後會陸續建置完成。另外，為讓民眾一窺傘人家族成員，團隊特別企畫「尋找傘人家族」活動，只要與各景點的任一傘人家族合照，並上傳魅力基隆臉書，標註2位外縣市朋友、分享貼文，前20名可獲基隆限定版明信片套組。