許姓男子去年搭乘捷運淡水線時，因在手腳寫滿「天道盟」字樣，持美工刀於車廂內蹲坐，捷運警方接獲民眾通報後攔下許男，警詢後依恐嚇公眾安全罪嫌送辦，台北地檢署調查後認為，許男身上的字跡都用麥克筆描繪加粗，當時是整理包包，加上在場乘客並無恐慌，認定許男罪嫌不足，予以不起訴處分。

30多歲許男去年11月間，自捷運淡水線紅樹林站上車，他蹲靠在首節車廂靠駕駛室的牆面，由於他捲起袖子及褲管，手腳多處露出「天道盟」字跡，眼尖民眾還發現他拿出1把美工刀，即通報警方處理。

員警趕到許男所在車廂，將許男帶回警局詢問，並聯繫許男家屬協助了解狀況，家屬指許男個性木訥內向，不善交際，當天是穿著長袖長褲出門上班，不知道他用麥克筆在手腳寫上「天道盟」。另許男證稱當時他在從包包裡拿出東西整理，沒有持刀恐嚇乘客。

檢方勘驗車廂內監視器畫面，看不出有人因為許男行為而恐慌，認定許男涉犯恐嚇公眾安全罪罪嫌不足，將許男不起訴。