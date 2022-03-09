藝人大S（徐熙媛）8日宣布與20多年的初戀「酷龍」具俊曄，驚人消息震驚韓國與兩岸三地，男方甚至在發布消息的隔日，也就是今（9）日一早飛來台灣，準備隔離10天後與愛妻重逢。而網路上也開始比對大S前後任丈夫之間的差異，但沒想到一比較之後，網友竟一面倒認為具俊曄狠贏汪小菲，再度引發熱烈討論。

PTT討論版上近日出現一篇以「52歲酷龍具俊曄現在還帥嗎」為標題，並在文中表示「滾石唱片一堆翻唱他們的歌，自從團員出事後轉戰其它跑道，賣服飾、轉職DJ，目前以DJ Koo活動、商演，語言英日文也很流利」接著曬出一系列具俊曄在IG上的穿搭照以及DJ側拍照。

只見照片中的具俊曄雖已年過半百仍勤於健身，滿身的肌肉線條讓他看起來相當有男人味，而且私底下的興趣相當廣泛，除了玩重機也騎單車及繪畫，加上不錯的服裝品味與音樂才華，讓不少網友網友看到照片後，紛紛大讚具俊曄「蠻好看的中年男子」、「52歲這樣很猛了吧」、「真愛就是帥」、「帥啊！結婚後不生小孩對大S是真愛無誤」、「狀態很不錯」、「比媽寶好多了」、「屌打汪小菲」、「汪真的是歷任最差的一個，不管外表還內在」、「沒有老感」。

而大部分的網友都認為，具俊曄除了將外型維持在最佳狀態外，也提到他的好友、也就是酷龍成員姜元來癱瘓後，即使人氣下滑具俊曄始終有情有義的陪在身邊，還為他創造「輪椅舞」；另外，具俊曄為了娶大S也同意不再生子，這對於未有過婚姻及小孩的人來說不太容易，即使他身家2000萬台幣的收入與身價115億的汪小菲相差近600倍，但無論是人品還是才華都受到網友肯定。