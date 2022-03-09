1名楊姓女子與黃姓男子結婚多年，某日老婆發現老公行為可疑，一查之下便發現居然有小三，且兩人以曖昧半年多，發生多次性行為，更在聊天紀錄中發現出入摩鐵證明及許多濕鹹對話如：「好累喔，昨晚被妳操到」、「禮拜五晚上再餵飽我，大戰300回合」等遭法官依侵害配偶權罰黃男賠償23萬元、小三賠15萬元。

據判決書指出，楊女主張，她與黃男於106年結婚，婚姻相處融洽，但在109年時，楊女發現黃男怪怪的，很常形跡可疑，還會很晚回家、或行蹤不明，也常常看到老公用手機一直在聊天，在好奇心驅使下，楊女偷拿黃男的手機來看，沒想到竟發現，老公以與小三鄭女曖昧長達半年之久，在摩鐵發生多次性關係，悲痛向2人提告求償精神撫慰金。

楊女控訴，黃男經常與小三傳遞曖昧訊息，某次小三傳摩鐵居住資訊及價格紀錄後，黃男回覆「好累喔，昨晚被妳操到」、「我喜歡睡的時候被舔到硬，然後坐上去，等我回神過來時就瘋狂的插你」，小三再回應「明明就你在引火的」、「但我都會主動的讓你硬起來」等語，證明兩人確實有發生性行為。

此外，隔日小三還回說：「你體力好我見識過的」，黃男則大方炫耀「我已經忍了好幾天了，禮拜五晚上再餵飽我，大戰三百回合」法官認定兩人已發生多次性行為，且發現王男有意囤購大量保險套，以滿足兩人性行為。

橋頭地院審理後，法官認為黃男與小三不知悔改多次出遊，穿著情侶衣親暱拍照、擁抱、接吻，留楊女獨自照料年僅3歲的女兒，甚至黃男隱匿已婚身分，使用網路交友軟體向多名女子性暗示、性挑逗之言論，更聲稱可以擔任其男友。

法官表示，黃男視婚姻家庭為無物，毫無善盡身為配偶、人父應謹守之分寸，嚴重侵害楊女的配偶權，致其精神上痛苦，故判黃男賠償23萬元，鄭女應連帶給付原告15萬元，全案可上訴。