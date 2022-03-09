俄軍困在長達40英里（約64公里）的坦克和裝甲車隊中，在烏克蘭首都基輔近郊進退不得，由於本周氣溫可望驟降，甚至達攝氏零下20度，這些困在車中的俄軍即將面臨凍死的險境。
據《每日郵報》（Daily Mail）9日報導，冷鋒本周即將席捲東歐，預料烏克蘭首都基輔和東部大城哈爾科夫（Kharkiv）氣溫將驟降至攝氏零下10度，要是加上風寒，甚至可能低達攝氏零下20度。
對侵略的俄軍來說，天寒地凍將使他們陷入更艱難的險境。好幾天來，他們因機械問題，燃油供給和烏克蘭人頑抗，卡在距離基輔約20英里（約32公里）處。英國前陸軍將領普萊斯（Kevin Price）說，隨著氣溫驟降，俄軍坦克將淪為40噸重的冰櫃，而對面臨北極式戰爭沒有心理準備的部隊而言，這惡劣的狀況將摧毀他們的士氣。
普萊斯說，俄軍沒料到，時序已進入春天，竟然還會面臨這樣的低溫。而波羅的海安全基金會（Baltic Security Foundation）資深國防專家葛蘭特（Glen Grant）則指出，要是不發動引擎，坦克晚上就像冰箱般，但由於燃料稀缺，這正是俄軍所負擔不起的。
文章來源：Russia's stranded troops face dying in tanks that become '40-ton iron freezers' during -20C cold snap - after warnings cornered Putin could detonate mini-NUKES in worst-case scenario as 'clusterf**k invasion' fury grows
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