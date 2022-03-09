台灣愛的萌芽福利協會、中華照顧者關懷協會與明典法律事務所，9日合作「法福門診」，相互支援協助弱勢民眾法律諮詢和社會福利服務，愛的萌芽理事長劉志枰並捐贈100萬元，幫助因疫情被裁員、減薪、無薪假等情況的弱勢家庭兒童。

明典法律事務所長張婉娟律師指出，目前社會需求多元化，來事務所求助的民眾不單只是法律上的問題，如長期失業、生活困難需予經濟扶助，雙方合作後該所將提供弱勢者免費法律諮詢，如要委由律師訴訟則會收取公益，讓社福與法律雙方相互支援，協助弱勢民眾解決問題。

台灣愛的萌芽福利協會理事長劉志枰說，弱勢貧困孩童，大多因遭遇家庭重大變故災衝擊家境，家人靠著微薄薪水或補助辛苦過生活，孩子被迫辛苦承擔。

該協會推動「讓愛萌芽活出希望扶貧計畫」，針對貧弱家庭的孩子或家庭提供助學金，幫助新竹縣市清寒弱勢家庭緩解經濟負擔，他並比照往年每季有獲利捐出部分所得回饋社會，捐出當季股市當沖獲利100萬元及關懷物資，由明典法律事務所律師見證，專款專用幫助弱勢清寒學子安心上學。

劉志枰說明，只要父母一方失業，其中一方或雙方經判刑確定入獄、非自願性因素、罹患重大傷病，非婚生子女且生活遭遇困難少女，導致收入無法維持等緊急或特殊事由致生活陷困，可以向該協會提出申請急難救助金或學習用品贊助。洽詢專線：協會（03）5551295。或（03）6568800明典法律事務所。