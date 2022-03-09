台股今天跌深反彈，終場大漲190.11點，收在17015.36點，收復萬七大關，航運、鋼鐵、塑膠等傳產股扮要角。法人表示，短線國際變數仍多，預期台股震盪幅度恐加大。

俄羅斯入侵烏克蘭戰況延燒，加上英美擴大制裁，禁止自俄羅斯進口石油，美股續跌，不過台股今天跌深反彈，傳產股航運、鋼鐵、塑膠、橡膠等領軍，部分電子權值股助攻，大盤最高17072.74點，大漲247.49點，尾盤儘管電子、金融小幅回檔，不過航運撐盤。

終場台股加權指數上漲190.11點，收在17015.36點，漲幅1.13%，今天成交值來到新台幣3161.07億元，其中電子股成交值約1559億元，占大盤單日成交值比重49.3%；航運股成交值約894億元，占大盤比重約28.3%。

電子股今天上漲1.02%，金融股上揚0.54%。晶圓代工龍頭台積電股價收在568元，漲5元，漲幅0.89%，聯電收51.8元，上漲4.23%，鴻海收平盤101.5元，聯發科收966元，小漲0.31%。

航運股堅挺，終場上漲4.58%，其中長榮收156元，上漲6.12%，萬海收在174元，上漲2.05%，陽明收125.5元，上漲6.36%；航空雙雄長榮航收28.3元，上漲1.25%，華航收25.65元，上漲4.69%。

展望台股後市，台新中國通基金經理人魏永祥表示，目前國際股市焦點在於俄烏戰況能否緩解、美國聯準會（Fed）升息和縮減資產負債表腳步，以及美台企業財報與第1季營運表現。

基本面方面，魏永祥分析，第1季產業仍處於回補庫存週期，台股供應鏈可望持續受惠；美台企業獲利仍處上修循環，台積電和其他指標性企業營運展望正面，大盤急跌後投資價值浮現。

魏永祥指出，短線來看國際變數仍多，預期台股震盪幅度恐加大，除非新台幣兌美元升值明顯，進一步拉抬台股資金面，在震盪格局下，可留意高股息與落後補漲個股的機會。（編輯：張均懋）1110309