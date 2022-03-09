（搶攻兒童節商機，85度C推出可愛動物造型蛋糕。圖／85度C提供)搶攻4月孩童萌商機，85度C推出五款兒童節蛋糕，有小朋友最愛的棕色小熊、小灰象、小刺蝟和柴犬狗狗，造型活潑可愛，彷彿到了動物園，3/10起到4/5之前，85APP註冊會員只要買任一款兒童節系列蛋糕，還可抽飛牛牧場門票，消費越多次中獎機會越大。85度今年的兒童節蛋糕，有兩款棕色小熊趴在蛋糕上，庸懶的模樣令人看了十分療癒，六吋的熊熊遇見你，使用經典黑森林蛋糕體，結合全球國際知名大廠法國愛樂薇動物性鮮奶油，口感香純滑順細緻，濃郁奶香加上巧克力戚風蛋糕，佐以酸甜櫻桃餡及苦甜巧克力屑，是許多大人小孩心目中的經典風味。另一款金沙熊熊切片蛋糕，上面趴著一隻迷你小熊，圓型巧克力蛋糕表面使用比利時Belcolade貝可拉黑巧克力粒及牛奶巧克力粒製作淋面，搭配巧克力蛋糕及巧克力餡，完美比例風味絕佳。巧克力系列還有一款切片可愛總柴，以柴犬做造型，尖尖的耳朵，圓滾滾的臉蛋是巧克力戚風蛋糕，加上頂級比利時嘉麗寶巧克力與法國諾曼第愛樂薇動物性鮮奶油做成的巧克力慕斯，再以比利時果醬界精品愛迪亞水蜜桃餡點綴水果甜味，口感香濃順口。不吃巧克力蛋糕可以選擇六吋的萌萌小刺蝟，以香草戚風蛋糕搭配乳酪餡及牛奶布蕾，嚴選動物性鮮奶油，最後以酒漬蔓越莓點綴，帶出微微酸甜滋味，表面除了有新鮮水果，還有兩隻呆萌的小刺蝟坐在蛋糕上，超級卡哇伊！。小灰象切片蛋糕的蛋糕體是香草戚風蛋糕，搭配草莓慕斯與香草慕斯，再夾入草莓果餡，3/10到4/5之前，85APP註冊員只要購買任一款兒童節系列蛋糕，就可參加抽獎，總共會抽出20位會員，每人可獲得四張飛牛牧場門票（不限平假日），消費一筆就有一次抽獎機會，買越多中獎機率越高。