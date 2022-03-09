搶攻派對歡聚商機，關西六福莊即日起至12月31日推出「HIGH派對」住房專案，入住剛果藍天客房，含精緻早餐、福豚互動體驗或六福村兩日入園手環二選一，還能免費體驗全新推出的「聲林派對」多媒體娛樂車廂2小時，雙人價只要8,800元+10％，並招待第3~4位平假日免費入住（不含專案內容），相當於4人同行2人免費，另外再加碼優惠同行賓客有當月壽星，還可享免一成服務費。春暖花開的季節，快揪家人好友們一起開心同樂。

關西六福莊全新推出的「聲林派對」多媒體娛樂車廂，提供動物變裝道具服及派對助興道具，並集結了美食、音樂等娛樂，是聚餐、慶祝、聊天、派對等微型活動的場域首選。除了搭配指定住房專案之外也提供加購方案，有享樂2小時專案，每場4,000元+10％；還有與餐點結合的美味派對專案，歡樂3小時搭配開趴必備分享餐，與三五好友們邊聊邊吃，每場5,500元+10％。每日梯次有限，立即預訂入住體驗。