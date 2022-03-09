中國國家統計局9日公布，2月消費者物價指數（CPI）年增率持穩於0.9％。2月工業生產者價格指數（PPI）年增8.8％，略高於市場預估值8.7％，升幅為八個月新低。與上月相比，CPI月增0.6％、PPI月增0.5％，均為四個月最大漲幅。不過扣除食品和能源的核心CPI年增1.1％，較1月下滑0.1個百分點，反映需求仍弱。

路透引述分析師指出，通膨數據整體符合預期，CPI很可能已經見底，未來需警惕地緣衝突下大宗商品價格持續上漲，帶來的輸入性通膨壓力，CPI趨於上行、PPI回落速度可能放緩。企業利潤將進一步承壓，也會對貨幣政策空間和窗口期形成約束。

江海證券首席經濟學家屈慶認為，通膨數據統計時間是到2月25日，俄烏衝突帶來的通膨壓力並沒有體現在2月份通膨數據中。他認為，大宗商品上漲過高會帶動今後CPI和PPI走勢反彈，但基期原因，中期內PPI走勢將往下。

對於貨幣政策影響，屈慶認為，未來貨幣政策不會放鬆了，頂多是結構性政策。華興證券（香港）首席經濟學家龐溟認為，地緣政治風險和供給端擾動，有可能讓CPI抬升速度加快，對中國貨幣政策空間和窗口期形成更大約束。