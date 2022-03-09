果粉引領期盼，首款超值平價5G iPhone SE，以及iPhone13Pro/Pro Max松嶺青、iPhone13/13mini綠色驚喜新色，即將於3月18日正式在台火熱開賣。

遠傳電信9日上午11：00起開放線上預約登記，果粉在線上預約登記並於網路門市申辦成功，即享配件購物金1,000元，還能抽iPad Pro，遠傳也搶先公布三大好禮，無論是新朋友、老客戶都享有專屬優惠。

iPhone SE與iPhone13相同，搭載著強大的A15仿生晶片，可支援5G通訊，搭配4.7吋Retina HD顯示器小巧方便單手操控，廣受果粉喜愛的Touch ID功能也再度現身，防疫生活中不用拉下口罩就能輕易解鎖。

此次共推出午夜色、星光色、紅色三種顏色，儲存容量則有64GB、128GB、256GB三種選項可供果粉們選擇；外觀延續深受果粉喜愛的設計，玻璃材質堅固耐用，輕鬆入手價售價最低13,900元，堪稱目前「CP值最高」的一款5G iPhone。

此外，本次蘋果新品發表讓果粉們更加驚艷不已的，就是iPhone13系列驚喜新色亮相，iPhone13Pro/Pro Max的松嶺青色很驚豔，iPhone13/13mini亦推出綠色新機，喜愛大自然色系的果粉更不容錯過。

遠傳除針對預約登記申辦成功即贈配件購物金1,000元，再加碼抽iPad Pro，申辦「行動裝置險」預繳方案即享遠傳幣回饋，最高600遠傳幣直接送，用戶使用friDay聯名卡購機，最高可再享3％+1％回饋，遠傳老客戶續約成功免付萬元的預繳費。