台灣科技大學攜手微軟，引入「領英學習」（LinkedIn Learning）學習平台的專業課程教學資源，鼓勵學生透過雙語課程自學專業領域。雙方未來也將合作進行雲端資源和雲端運算領域。

微軟旗下Linkedin 推出線上學習網站「領英學習」（LinkedIn Learning），去年以15億美元收購線上學習平台Lynda.com，除既有業務主軸為求職和招聘，更為使用者拓展新服務類型。

「領英學習」（LinkedIn Learning）以商業 (Business)、創意 (Creative)、科技 (Technology) 三大領域為主。學習者可以透過篩選課程形式、難易程度、所花時間、是否給予證照等，在數萬堂學習資源中找到合適自己的內容。

台科大管理學院院長羅乃維表示，這些線上學習課程，有許多與管院專業課程相關，許多跨領域的學習教材，都可搭配校內原有的課程作為輔助教學，也能增加學生對不同領域專業的學習和涉獵。

羅乃維提到，舉例來說，學校可能只能在課堂上教你程式學習的概念，或者學生只能在課堂上學到一種程式語言，學校不可能全部都教，但是網路上就可以沒有限制，可以學很多相關的程式語言。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國說，台灣微軟攜手台灣科技大學，透過本次為期3年的合作計畫，長期投資經營執行，成立台灣首座商務、科技、創意人才培育基地。

潘先國指出，LinkedIn結合校內既有學習課程，協助學生更早接觸職能需求，及早規劃。第二階段微軟將提供更多的雲端、AI、大數據相關的教材、課程與認證與台科大繼續合作，進一步輔導台科大系統逐步上雲端，落實數位轉型、擁抱智能商機。

台科大校長顏家鈺說，很高興這次與微軟的合作，讓同學們可以有更豐富的雙語和專業的學習平台和管道，相信不論是程式、科技管理、人工智慧、行銷、深度學習等課程，同學們都能在「領英學習」（LinkedIn Learning）找到許多跨領域的學習教材，學習更寬廣不受限。