「手指經濟」發燒，物流倉儲炙手可熱！統一企業公告，購置桃園市楊梅區工業土地，成交金額為10.3億元，世邦魏理仕再傳捷報。

世邦魏理仕表示，該土地位於桃園楊梅民豐路上，土地面積約7,197坪，屬於丁種建築用地，換算土地單坪價格約14.3萬。

世邦魏理仕（CBRE）甫於兩周前標脫大園工業用地，此次再度成功協助客戶購置取得楊梅工業土地，足見工業地產市場需求暢旺，交易熱度不減。

依統一企業重訊公告，本案將作集團倉儲物流園區及生產製造使用。

統一先前已於2020年斥資逾18.7億元，買下台南新市樹谷園區上萬坪土地，將打造全新的複合式全智慧物流園區，預計2024年完工營運，全案總投資金額達100億元。

世邦魏理仕資本市場部主管林敬超表示，近兩年物流產業需求旺盛，不論是零售商、電商或第三方物流，都在北、中、南積極尋找物流倉儲用地，不少物流業者尋地設廠的計畫均已布局至2024年。在「手指經濟」持續發酵之下，預料中短期內物流業的不動產需求，無論是租賃或購買，仍有相當的成長空間。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶分析，2021年倉儲物流類不動產交易中，有高達六成五，是位於桃園地區，合計金額共82.6億元，顯示桃園市優越的地理區位，持續吸引眾多企業在此設立倉儲發貨中心。