路透引述消息人士說法指出，美國官員已要求委內瑞拉將至少一部分的石油出口直接供應美國，作為鬆綁石油交易制裁的協議條件。

美國總統拜登8日（周二）下令該國禁止進口俄羅斯石油，以制裁俄國入侵烏克蘭，向這個委內瑞拉重要盟友施加更大經濟壓力。

據悉，美國外交人員已在全球尋求能源供應，協助彌補俄羅斯油氣進口中斷的缺口。上周六美官員與委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）會面，進行多年來首度雙邊會談。

美國自2019年向委內瑞拉實施石油制裁，倘若解除限制，就可重啟原油出口。