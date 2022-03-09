員警除力勸老婦不要上當，更直接教她對方再打來不要接，以免再次受騙。（水上分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣太保市70多歲方姓婦人到農會要求解除、提領定期存款132萬元，因神急慌張引起行員警覺，通知警方到場，發現老婦碰上假檢警詐騙集團，員警除力勸老婦不要上當，更直接教她對方再打來不要接，以免再次受騙。

水上分局指出，方婦要提領132萬存款時，神色慌張又無法明確表達用意，看似欲言又止，太保農會新埤分部行員趕緊請警方到場關懷，員警一問得知，方婦先接獲假郵局員工來電，誆稱方婦郵局戶頭裡32萬元現金已遭到盜領，亦告知方婦恐涉及刑事案件要將電話轉接至台北警察局，隨後方婦又接到假冒台北警察打來詢問金融帳戶內有多少現金，方婦不疑有他，老實回答有132萬元。

這時假警察便告訴方婦戶頭現金恐遭人盜領，要她除再接聽電話，也告知婦人要如何處理才不會讓郵局、農會現金遭人盜領，方婦信以為真，趕至農會要領出定期存款，經現場員警一番說明，方婦才知道遇上常見詐騙手法，聽到員警要求不要再接聽假警電話，方婦連忙答應，並感謝警方的協助。

水上分局分局長張澤銘表示，太保分駐所透過金融機構友善通報，成功攔阻「假檢警詐騙案」，金額高達132萬元，感謝行員關懷提問且機警察覺，讓警方得以及時到場攔阻，保住高齡長輩的畢生積蓄。

詐騙行員檢察官帳戶盜領