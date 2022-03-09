客家音樂創作人黃子軒（左自右）、縣長楊文科、文化局長李安妤、寶級客家八音藝師賴義發宣傳《新竹縣藝文手帖》正式發行，期讓更多人看到人文薈萃的新竹縣。（羅浚濱攝）

羅浚濱／竹縣報導

縣府為匯集在地藝文能量，新竹縣第一本藝文季刊《新竹縣藝文手帖》，3月由文化局正式出刊，9日在汾陽堂由縣長楊文科偕創刊號封面人物-國寶級客家八音藝師賴義發亮相宣傳，楊文科期待藉此季刊，讓更多人看到人文薈萃的新竹縣。

楊文科說，新竹縣一市三鎮九鄉，各自擁有豐的文化養分和特色，希望透過季刊讓民眾親近土地，認識族群，深入感受新竹迷人的文化能量，使在地人能更認識自己的家鄉，外縣市客也能以不同視角遊覽新竹縣。

客家音樂創作人黃子軒和賴義發率北埔八音團，帶來客家現代與傳統融合的表演，黃子軒說，是第一次接受最深入的訪談。關心地方藝文的前縣長林光華表示，新竹自古以來人文薈萃，從這本刊物看到縣府對地方文化的支持、用心，接下來的內容令人十分期待。

文化局長李安妤說，新竹縣57萬人口有客、閩、原民及新住民多元文化，可說是全台獨一無二族群最融合的縣市，在縣長楊文科大力支持下，出版竹縣第一本地方藝文刊物，讓更多人看到新竹縣深厚的文化。

創刊號附贈竹縣特色代表插畫紀念海報，專訪國寶級客家八音藝師賴義發、新一代客家音樂創作人黃子軒與山平快，以搖滾精神呈現客家文化的大坪多元智能生態美學實驗小學，深耕傳統音樂的原鄉部落泰雅學堂，師生傳唱泰雅古調。

同時，特別專訪生祥樂隊作詞人鍾永豐，從新竹客家山歌保存者賴碧霞帶來收穫，暢談如何在音樂的路上獲得養分與選擇。

《新竹縣藝文手帖》採免費取閱，固定在3月、6月、9月、12月發行，每季發行5千本，並推出系列講座活動。民眾至新竹縣各藝文場館、獨立空間、縣府、客家文化中心與全台各獨立書店索取，或上文化局官網線上收看。想了解《新竹縣藝文手帖》最新消息，請持續關注「新竹縣文化局」粉絲專頁。