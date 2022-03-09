心口司長諶立中表示，強制住院由法院裁決較無爭議，且光是住院就需要很大的力氣去解決程序問題，人力也需要時間準備到位，希望外界給予一些空間，先從強制住院改為法官裁定開始實施，未來再比照紐約作法，擴大到社區治療。（圖取自國會頻道）

國民黨立委蔣萬安表示，社區治療需檢具大量文件做審查，程序繁瑣，導致很多醫師不願意申請，達不到預期效果。衛福部長陳時中回應，會請心口司做徹底的檢討。（圖取自國會頻道）

台灣去年接連出現屏東挖眼案、超商店員遭刺死事件，《精神衛生法》的修法也因此浮上檯面。立法委員指出，台灣的強制治療案件相較國外明顯偏低，歷年來僅50件，而政院版修正案僅將強制住院改為法官裁定，但強制治療則仍需經過審查會。對此，衛福部心口司表示，由於強制住院、誰去治療輕重有別，光住院就需要很大的力氣解決程序問題，會先「摸石頭過河」，待做好後，未來再比照紐約作法，擴大到強制社區治療。

立委王婉諭表示，美國紐約人口1900萬人，法庭命令的強制社區治療人數介於3000～4000人間，而台灣人口2300萬人，歷年來僅50件，很明顯量能不足。強制社區治療難以推動有2個原因，公權力搭配困難、執行費用很低。

王婉諭表示，很多第一線的精神醫療人員願意努力提升社區治療，但是目前強制治療的決定在法律層面上只是行政處分，導致公權力的搭配有難度，需要跨部會、跨部門溝通。若無公權力介入，沒有明確裁定，大家在自己的業務分工下恐怕不見的有餘力投入，常見醫療團隊在社區找不到病人，病人拒絕訪視而無法強制治療的窘境。

另一方面，現行強制社區治療的費用，與健保居家治療的給付差不多。王婉諭指出，醫院推動強制治療，需出動足夠的人力、交通、時間，成本遠高於看診，導致很多醫院有意願也難以負擔實際的業務。

國民黨立委蔣萬安表示，此次《精神衛生法》修法，其中重要的一部分是把強制住院改為法官裁定，但政院版修正案中，社區強制治療還是由審查會決定。他與王婉諭都認為，應將社區強制治療改由法官裁定。

王婉諭表示，1999年的紐約，有精神病人將推乘客推下月台，當地後續修法，如法院認定符合社區治療， 法院就會協調衛生部門執行治療計畫。台灣應朝此方向前進，大家一起努力，而不是讓醫療人員行有餘而力不足。

對此，心口司長諶立中表示，強制社區治療不牽涉太多人身自由拘束，但強制住院卻是完全的自由拘束，輕重有別，強制住院由法院裁決較無爭議，且光是住院就需要很大的力氣去解決程序問題，人力也需要時間準備到位，希望外界給予一些空間，先從強制住院改為法官裁定開始實施，未來再比照紐約作法，擴大到社區治療。

諶立中補充說明，光是第1步要通過，就可能需要好幾年的時間，也需要針對法官、醫療人員、人權團體等推動教育訓練，改變需要過程，過程需要時間，先「摸石頭過河」，搞定了之後，後面要拓展就容易。

至於社區治療給付的費用，諶立中表示，衛生單位編列預算要有依據，以前沒有太多的參考，便依健保居家治療的給付，再加強一點，但對醫療院所卻沒有誘因。除要寫很多資料、報表，實際操作上也與居家治療不同。

舉例來說，一般居家治療，1個醫師1天可能治療5、6個病人，都在同1條路上，可以事先安排，但社區治療人數不多，出去1趟就找1個個案，費用卻與居家治療差不多，加上病人若不配合訪視，可能白跑1趟就無法獲得給付。諶立中說，會再重新研擬配套措施，特別是給付的部分會再做調整。至於醫界認為程序需要簡化，衛福部長陳時中也表示，要寫很多報告是非常大的壓力，會請心口司做徹底的檢討。