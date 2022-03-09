疫情推動全球數位轉型加速，群暉科技Synology看準企業快速成長的資料管理需求，將持續深化加值資料儲存與保護解決方案，群暉科技執行長呂青鴻表示，看好今年營運表現，今年也將持續深耕台灣市場，預期2022年台灣市場營收目標可超過去年，達新台幣10億元，目標至2025年成長至10億美元營收。

呂青鴻表示，企業受疫情衝擊必須加速數位轉型，同時還要處理大量資料儲存、跨域資料管理等挑戰。能否確實整合資料與相關應用，將成為這波數位轉型競爭的勝負關鍵。

而因應這樣的趨勢，Synology也將加速深化資料儲存、資料保護備份、安全監控等關鍵應用，並同時開展雲端、網通等多元化產品線，力在提供客戶加值的資料儲存，以及完整的資料保護方案，以更有效率的方式協助企業使用資料並發揮最大價值。

截至目前，Synology全球累積銷售量已突破千萬台，這兩年營收更呈現30％的強勁增長。呂青鴻指出，作為台灣少數能夠行銷全球的科技品牌，Synology的競爭優勢源於深厚的軟體開發及軟硬體整合能力，讓Synology能夠提供創新，整合及高性價比的產品及服務，在快速成長的資料儲存及資料保護市場，贏得中小企業（SMB）IT 儲存市場，同時也成功地向大型企業級市場挺進。