精密齒輪大廠鈞興-KY看好電動輔助自行車（E-Bike）市場未來前景，首度參加9日起登場的台北國際自行車展，展出強調節能、大扭力及體積小的下管型中置電機，正與國內自行車業者洽談合作，7月參加德國舉行歐洲自行車展，搶攻歐洲市場，下半年可小量出貨。鈞興力拚今年營收兩位數成長，獲利及EPS均優於去年。

鈞興指出，鈞興2014年正式投入諧波減速機、工業機器人齒輪等高階產品研發及上市銷售，為擴大諧波減速機產品應用，並看好全球E-Bike市場發展潛力，將工業機器人諧波齒輪核心技術應用在中置電機，並開發出下管型中置電機，產品體積小、高扭力的傳動效率，扭力輸出達70扭力米，可滿足登山車的扭力需求，導入高精度與高整合性的傳感器，能夠精準判斷當下騎乘狀況，並供給所需的動力，鈞興中置電機系統可增加約15％，達到更佳的產品續航力。

鈞興指稱，依據Precedence Research研究報告指出，2021年全球E-Bike市場規模達175.6億美元，年複合成長率9.6％，2030年市場規模可倍增至409.8億美元，有利鈞興發展中置電機業務。鈞興中置電機是客製化產品，囿於疫情，目前先與國內自行車客戶接觸洽談合作，產品先打樣及送樣，最快半年才能出貨。7月將參加德國舉行歐洲自行車展，也會展出下管式中置電機，預計下半年可小量出貨。

鈞興總經理杜春輝、財務長張朝文指出，鈞興生產精密五金件及全鋼傘齒營收占比各25％、齒輪箱營收比重24％、粉末冶金15％，工業機器人齒輪、諧波減速機前2月營收占比1.5％，未來2～3年，營收占比將翻倍增加至5％。中置電機才剛起步，今年未列入主要營收來源。

鈞興2月合併營收近1.61億元，年減20.23％；前2月合併營收4.25億元，年減幅12.69％。杜春輝及張朝文表示，鈞興最大園林工具及電動工具客戶去年第四季下單放緩，雖然農曆年後訂單回升，速度不如原先預期，遞延出貨而導致1、2月營收衰退。3～5月出貨及營收慢慢回升，有機會與去年同期持平或成長，全年營收追求兩位數成長，續創史上新高。去年11月辦理現金增資5,000張，股本從4.8億元增加至5.3億元，股本膨脹，鈞興今年仍會力拚獲利及EPS優於去年同期。

杜春輝指出，鈞興產品是客製化生產，每年二至三成營收來自新產品，既有產品生命週期5年，營收占比會逐年下降，原物料成本若漲5％以上，依據鈞興與客戶協議，才會調漲報價，否則都自行吸收。烏俄開戰而導致原物料成本上漲，只有等新產品新接訂單時，才會將成本增加悉數反映在售價上。