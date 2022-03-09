適逢各級學校新學期開學，為協助有工讀需求之僑外學生申請及能夠快速取得工作許可函，勞動部自109年1月1日起即以提供工作許可函可直接以電子郵件方式送達，只要僑外學生於線上申請工作許可時，勾選「同意」以電子公文方式送達工作許可函，申請案經勞動部審查通過，便會立即以電子郵件通知僑外學生線上直接領取電子公文，輕鬆又方便，鼓勵僑外學生多多利用。

線上領取工作許可取件服務最迅速

順應無紙化線上申辦趨勢，僑外學生申請工作許可已全面採網路傳輸方式申請，勞動部為提升為民服務行政效能，僑外學生除可透過郵寄學校送達或親自領取等方式取得工作許可函之外，另提供更快速便捷的電子公文送達服務的選擇。勞動部統計，110年僑外學生線上總計89,384件申請案件，其中已有58,074件（64％）申請案使用電子公文方式送達的服務（109年為44％），僑外學生只要於申請工作許可時，點選「同意」領取電子公文，申請案經勞動部審查許可後，便可在收到簡訊通知之日起8個日曆天內直接至「外國專業人員工作許可申辦網」（https://ezwp.wda.gov.tw/）領取並下載工作許可函。

勞動部說明，領取電子公文操作方式相當簡單，登入申辦網後，於「案件申請列表」選取申請案，並點選「領取電子公文」後，系統將紀錄送達時間並提供電子公文下載或列印使用，對僑外學生而言非常便捷，不僅可減少工作許可函郵寄送達所需的等待時間，更可免除舟車勞頓親自至勞動部櫃檯領件的辛勞。此外，申辦網也貼心提供中英對照之操作說明，並提供「僑外學生申請工作許可以電子公文方式送達工作許可函問答集（Q&A）」（包含學生版及雇主版，學生另有英文版）供下載使用。

線上補領工作許可重新領件沒煩惱

僑外學生如因不可歸責事由造成無法成功領取電子公文時，仍然可以在電子郵件通知領件日起8個日曆天內至申辦網申請重新領取電子公文。只要於「案件申請列表」選取申請案，點選「重新申請領取電子公文」，填寫事由後送出，系統將立即寄發驗證密碼至註冊信箱，僑外學生完成身分驗證後，即可立即再次領取電子公文。

行動可攜許可資訊隨時掌握不遺漏

電子送達除讓僑外學生更快速取得工作許可外，勞動部也提供「行動裝置檢視工作許可」服務，僑外學生於應徵工作時，可隨時以行動裝置登入「外國專業人員工作許可申辦網」，經驗證後啟用行動裝置檢視功能，可供雇主即時驗證及檢視工作許可相關資料。

勞動部提醒，自109年起核發的僑外學生工作許可函，右上角載有QR code，雇主可用行動裝置掃描QR code即可驗證許可函的真偽。此外，工作許可函如為電子送達，可檢視許可函右下角應載有「勞動部電子公文」字樣，許可函左下角也有標示送達時間。或可至勞動部「移工動態查詢系統」（https://labor.wda.gov.tw/labweb/），即時線上查驗學生工作許可情形。

線上申辦操作時如有任何問題，可E-mail至線上系統客服電子信箱[email protected]，或於上班時間（上班日上午8：30~12：30，下午13：30~17：30）撥打線上系統客服專線0800-881-339或（02）2380-1720，由勞動部專人提供諮詢及協助。