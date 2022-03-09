參山國家風景管理處將在4月底舉辦南庄花卉節，要將南庄大街小巷妝點成花花世界。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山國家風景管理處將在4月底舉辦南庄花卉節，南庄遊客中心是展示重點之一。（謝明俊攝）

參山國家風景管理處將在4月底舉辦南庄花卉節，南江公園是展示重點之一。（謝明俊攝）

參山國家風景管理處將在4月底舉辦南庄花卉節，要將南庄大街小巷妝點成花花世界。（謝明俊攝）

參山國家風景管理處將在4月底舉辦南庄花卉節，要將南庄大街小巷妝點成花花世界。（謝明俊攝）

由觀光局參山國家風景管理處所舉辦的南庄花卉節，即將在4月底登場，除了知名的繡球花以外，參山處還籌辦以百花齊放的熱鬧繽紛花海，來迎接各地遊客，因此，參山處即日起發動應援募集行動，邀請南庄當地社區協會等團體加入「遍地開花」行列，將南庄打造成花園慢城，讓遊客大享賞心悅目的視覺空間。

參山處今年舉辦的南庄花卉節，其中「社區花卉亮點營造計畫」，即日起邀請南庄在地觀光的各社區協會及團體報名參加，以「向左走、向右走」為主題，一起用美麗花卉妝點南庄花街巷弄，報名時間自即日起至3月16日止。參山處將提供每個團體上萬元的花卉材料，並聘請多位花藝導師傳授獨家花藝設計密技、布置技巧，還將「拈花惹草」實作體驗成果，作為南庄花卉節展示現場，將南庄花卉節的藝術能量傳遍大街小巷，讓美麗花卉遍地綻放！

參山處長曹忠猷表示，這次花卉裝置主題是「向左走、向右走」。「向左走」會與傳統相遇，透過花卉裝置結合文史特色，將南庄過往風土、人情如客家元素、藍染拼布、原住民等呈現。「向右走」意指走出傳統框架，透過嶄新樣貌，以花卉搭配新型態藝術的展現，如街道家具、互動裝置、彩繪創作等手法，刻劃屬於南庄的嶄新風格。

參山處表示，經專業老師教學指點後的花藝成果，將從4月23日起的南庄花卉節期間於各景點公開展示，供往來遊客觀賞。欲報名的團體或單位，須提供至少1項的自辦活動或加值回饋、提供點位資訊及介紹，並配合完成課程、花卉裝置、協助養護與主題發想串連等。