繼3日全台大停電後，7日晚間台南市永康區、東區又短暫停電，這已是永康區6天以來的第5次停電，引爆民眾怒火。對此，藥師林士峰翻出總統蔡英文昔日造勢畫面，當時蔡笑著對台下群眾說「不錯喔！你們畢竟是死忠的」，讓林對照今日，不禁直呼：「幫台南人哭哭，明明是全台最死忠，明明拚命的用肺發電，電力竟然這幾天是全台最悲催……」

民進黨台南市立委林宜瑾8日質詢行政院院長蘇貞昌時稱，3日全台大停電前，2日永康區復國路就停電，加上後面幾天，6天共停電5次，真的是最悲情的城市；如今民怨沸騰，民眾需要合理解釋，到底有什麼具體改善措施。

蘇貞昌回答，他要跟民眾說聲抱歉，政府做很多努力，但沒想到第一線人員的操作失誤，產生這麼大的困難，這實在不應該，已讓台電董事長、總經理辭職，並追究相關人員責任。

林士峰則在臉書發文表示，當他看到媒體報導台南永康6天內停電5次，淪為全台「最悲情城市」，忍不住要「幫台南人哭哭，明明是全台最死忠，明明拚命的用肺發電，電力竟然這幾天是全台最悲催……」此文獲超過1000個讚與超過100則留言，網友紛紛回應：「自己人比較好說話嘛，例如肚子扁扁也要投給阿扁」、「就算現在停電到投票前，台南民進黨還是躺著選」、「你們是死忠的 但我不是你們的換帖」、「韭菜養了就是要割的啊！」