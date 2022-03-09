花蓮縣豐濱鄉新社部落是全台最大的噶瑪蘭族部落，擁有全台獨有的香蕉絲工坊，花蓮縣文化局將在10日開始，於豐濱鄉新社部落噶瑪蘭文化展示中心，舉辦為期1.5個月的展覽，以紀錄影像重現香蕉絲工藝的復振過程，用工藝品展現噶瑪蘭族特有的文化。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐濱鄉新社部落是全台最大的噶瑪蘭族部落，擁有全台獨有的香蕉絲工坊，花蓮縣文化局將在10日開始，於豐濱鄉新社部落噶瑪蘭文化展示中心，舉辦為期1.5個月的展覽，以紀錄影像重現香蕉絲工藝的復振過程，用工藝品展現噶瑪蘭族特有的文化。（羅亦晽攝）

花蓮縣豐濱鄉新社部落是全台最大的噶瑪蘭族部落，擁有全台獨有的香蕉絲工坊，不過這項傳統香蕉絲編織工藝，並非從早期傳承迄今，而是藉耆老記憶逐漸復振，成為文化產業，替地方帶來經濟收入。由於重新連結斷裂多年的香蕉絲工藝實屬不易，花蓮縣文化局將在10日開始，舉辦為期1.5個月的展覽，以紀錄影像重現香蕉絲工藝的復振過程，用工藝品展現噶瑪蘭族特有的文化。

文化局指出，噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝因早期式微，導致斷層，1990年代期間，新社部落裡的耆老朱阿比、潘烏吉、朱阿菊、潘阿玉、潘天利等5人，坐在地上，把織架放在伸直的雙腿上，埋首編織，經不斷反覆香蕉絲斷裂、重新穿線動作，用雙手找回斷裂許久的傳統技藝，並擔任技藝復振先鋒，成為部落傳統香蕉絲織作工藝師，教導部落婦女編織，將傳統技法重新於部落紮根。

新社部落為傳承與發展香蕉絲文化產業的發展，相繼成立花蓮縣噶瑪蘭族發展協會及新社香蕉絲工坊，提供族人研究、討論與製作香蕉布的場域，在每個人的努力下，香蕉絲編織工藝於2015年陸續登錄為花蓮縣文化資產傳統工藝類，並在2017年取得「原住民族傳統智慧創作專用權」。

文化局表示，新社香蕉絲工坊發展台灣獨一無二的香蕉絲編織文化，且香蕉株從種植取纖到編織等過程，十分複雜，是密集的農業勞動工作，因此香蕉絲所呈現的，不只是編織布料與作品，更是充滿噶瑪蘭族人的汗水、感情、精神與價值。

因此文化局將在3月10日至4月25日，於豐濱鄉新社部落噶瑪蘭文化展示中心，舉辦「絲絲入筘——噶瑪蘭香蕉絲文化風情」展覽，展示香蕉絲傳統技藝與現代應用，並以多部紀錄片展現地方的歷史故事，讓更多人認識噶瑪蘭族。