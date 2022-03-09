市長盧秀燕在環保局長陳宏益等人陪同下，前往大甲幼獅工業區永信藥品幼獅三廠參訪並聽取簡報。（陳世宗攝）

企業汰換鍋爐以身作則防治空污 減碳達49公頃森林年吸碳量

台中市政府輔導企業汰換易產生黑煙、異味與PM2.5的燃油燃煤鍋爐，改用天然氣共同投入資源防治空汙。大甲永信藥品幼獅三廠汰換重油鍋爐改設置25座天然氣鍋爐，每年減少約740噸排碳量，等同49公頃森林一年吸碳量。市長盧秀燕強調，龍頭企業以身作則，共同投入資源防治空汙。

台中市長盧秀燕9日在經發局長張峯源、環保局長陳宏益陪同下，前往大甲幼獅工業區的永信藥品幼獅三廠參訪，由永信藥品工業股份有限公司董事長李芳裕等人說明汰換成果。

永信藥品廠長呂永郎說，該公司因應環保空汙排放條件越趨嚴格特超前部署，加上中央及地方政府又有提出優渥補助措施誘因，汰換重油改用天然氣鍋爐投入金額2225萬元，並獲市府補助468.3萬元；燃油鍋爐效率85％，燃氣提昇效率到95％，共節省燃料費約1036萬4700元。

呂永郎指出，重油蒸汽鍋爐需大油槽並須製防液堤，且需在所屬相關單位申請設置許可，並需每年定檢，需設輸油管路、固定時間進油，易受油品質、運送過程汙染，燃料價格變動等；改成瓦斯蒸汽鍋爐後，不需大油槽及油罐車運送，燃料效率高、價位變動不大等特性。

盧秀燕說，市府持續鼓勵企業將燃油鍋爐改為燃氣鍋爐，自2015至今年2月已輔導209家企業，汰換燃油或燃煤鍋爐改用天然氣鍋爐補助超過8100萬元。市府以身作則前年就把各級學校燃油或燃煤全部汰換成天然氣鍋爐；另針對台中的火化爐市府投資2億多元，預計年底前汰換完畢。

盧秀燕強調，在公、私共同努力下，2019至2021年PM2.5平均16.7微克，已較2015至2018年平均21.3微克降低4.6微克、改善約21％；空品不良日數2019到2021年平均34天，較2015至2018年平均71天降低37天、改善約52％，這是政府與民間共同努力的結果，將持續捍衛台灣的天空，讓台中人擁有好空氣。