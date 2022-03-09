副總統賴清德上任後首度接受媒體專訪被問到台灣為何也加入經濟制裁俄羅斯行列，他表示，「我們不得不」；「哪一天台灣遭受攻擊，別人怎麼幫助我們？大家會算帳啊？台灣是旁觀者，我為什麼要支持你？」台灣已經成為民主陣營的一員，是一定要參加，就是一個態度。

對於俄羅斯現在被國際經濟制裁，中國大陸有能力承擔這些嗎？他認為，相信至少會讓中國看到，如果出兵攻打台灣，恐怕不是一對一的，恐怕個人對整個國際社會，一對上多。

賴清德今接受主持人王時齊節目專訪被問到，俄羅斯侵略烏克蘭中國大陸及台灣應該看到些什麼訊息？他說，很多人討論，「今日的俄羅斯會不會是明日的中國？那明日台灣會不會是今日的烏克蘭？」他的看法是，習近平跟普丁基本上的理念都是想要恢復這個民族的光榮，兩人都是極權者，所以沒有一個人敢說，習近平不會是下一個普丁。

他說，習近平近平會不會是普丁？還要有一段時間觀察，但希望不會；這場俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，也能夠讓習近平看清楚國際的局勢，不至於讓習近平成為下一個普丁，這個當下是沒有一個人敢說習近平一定不會。

至於明日的台灣會不會是今日的烏克蘭？他說，台灣一定要做最壞的打算做最好的準備，一定要避免這個事情發生；第一就是蔡總統說，不躁進、遇到壓力也不妥協了，就是堅守中華民國主權跟中華人民共和國主權或不隸屬的立場，這是台灣人民的共識；第二就是全國的人民也會支持政府持續去深化民主、自由、人權的工作，建設國家發展經濟的這些務實的工作，這些通通都要去做。

由於中國大陸的軍費一直在往上增；他認為，中國軍費增加的比例大於經濟成長的比例，可以看得出國家的政策，這當然也引起包括台灣在內很多國家的關係。但是，他認為，中國能不能打台灣，不能純靠武力這個角度，包括中國國內本身是不是有這樣的共識、經濟發展能不能夠持續支持往這個方向發展，及國際社會到底對中國侵略台灣的態度如何？那目前看起來是相當於一致，認為就是中國不應該出攻打台灣。

他說，為了印太台地區的和平跟穩定，其實也符合了印太地區跟國際的整體利益。但是最重要的還是台灣自己，所以台灣一定要做好自己的角色，台灣一定要有防衛自己的能力，特別是發展不對稱的戰力，感謝國會對國防預算的支持。

至於恢復徵兵？他說，相信國安會也隨時的在討論這個事情。

台灣其實也在這次俄烏戰爭中加入制裁；他說，「我們不得不」；因為台灣是跟美國，甚至跟歐洲等其實都是民主國家，台灣已經成為民主陣營的一員，是一定要參加，就是一個態度，另外一個就是，「如果我們今天沒有參加，但是中國哪一天出兵攻打台灣，我們能祈求誰來幫助我們？」希望兩岸不會發生戰爭，可以和平、穩定發展。但是台灣要做最好的準備、最壞的打算。

他表示，很多事情是掌握在別人，如果哪一天真的發生的時候，民主陣營集體行動時，結果台灣置外於民主的力量，哪一天台灣遭受攻擊，「別人怎麼幫助我們大家會算帳啊？台灣是旁觀者，我為什麼要支持你？」