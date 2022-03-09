歐盟執委會周二公布新計畫，今年對俄羅斯天然氣依賴要砍掉3分之2，並在2030年前結束對俄羅斯天然氣的依賴。

執委會官員表示，歐盟將轉向替代能源，加速潔淨能源的擴張。

俄羅斯入侵烏克蘭，導致歐盟檢討能源政策，希望降低對俄羅斯能源依賴；俄羅斯目前供應了歐洲約4成的天然氣。

歐盟氣候事務主管Frans Timmermans說，對於歐洲安全的擔憂，答案來自於再生能源和供應的多樣化。這很難，但是是可能的。

執委會說，美國和卡達的天然氣和液化天然氣今年將取代俄羅斯供應歐洲的3分之1，貢獻600億立方公尺；俄羅斯每年供應歐洲約1550億立方公尺天然氣。到2030年，新增加生物甲烷和氫氣的使用，也會進一步降低對俄依賴。

而新的風電和太陽能也將在今年取代200億立方公尺的天然氣需求。到2030年相關裝機容量將翻3倍，屆時每年總共將可節省1700億立方米的天然氣供給。

歐盟提出的其它替代方案還包括，將(暖氣)恆溫器每降低1度，每年就可節省100億立方米天然氣；另外到2030年，將有3000萬個熱泵加溫器會取代天然氣鍋爐，可進一步節省350億立方米天然氣。

另外天然氣價格飆升，消費者帳單受影響。執委會表示，各國可以對從高天然氣價格獲利的能源公司徵稅，以抵銷電費上漲的影響。

歐盟還將在四月提出新規定，要求各會員國在每年10月1日之前提高天然氣儲量，來到90%。目前歐盟的儲量在27%。

分析師表示，歐盟如果長期禁止對俄羅斯天然氣的進口，將打擊歐洲經濟，也可能需要緊急措施，例如關閉工廠。