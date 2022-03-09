電池模組廠順達(3211)及電源廠達方(8163)挾擁有高殖息率，獲得買盤力挺，順達科今天以漲停板作收，創下2021年7月15日以來新高，達方收盤股價亦創下1月5日以來新高。

順達科積極活化在手土地資產，去年第4季公司公告出售桃園市龜山區順達廠辦大樓全棟及所座落土地，交易總金額為45億元(含加值型營業稅)，並於2021年認列稅後盈餘約新台幣24億元(售後租回之遞延利益已扣除)，增加每股盈餘約16元，推升順達科2021年稅後盈餘達33.09億元，每股盈餘為22.42元；董事會決議每股配息15.05元，以3月8日收盤股價101元估算，殖息率高達14.9%，激勵公司今天股價跳空漲停鎖死一價到底。

順達科前2月合併營收為26.79億元，年減17.3%，順達科表示，由於全球經濟變數不少，且NB需求減緩，今年本業業績力求維持去年水準。

達方近幾年積極布局綠能產品，並努力提升被動元件及鍵盤周邊產品價值，成果反應在公司業績上，2021年合併營收為280.5億元，年增25.5%，歸屬母公司稅後盈餘為11.5億元，年增率26.9%，為2018年以來新高，每股盈餘為4.09元。

達方董事會通過決議每股配發現金股息3元，以3月8日收盤價44.7元來估算，殖息率達6.71%。

去年綠能產品占達方營收比重約32%，公司預估，今年綠能產品營收將成長50%，營收占比將拉升到40%，成為公司今年營運成長主要動能。

達方前2月合併營收為46.62億元，年增22.39%。

達方董事長蘇開建表示，今年整體策略著重在內部綜效整合，包括綠能、零組件及鍵盤布局持續發展，公司營收及獲利朝雙成長方向進行，今年還是不錯的一年。