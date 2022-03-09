主打「CP值最高」的首款超值平價5G iPhone SE，以及iPhone13 Pro/Pro Max松嶺青、iPhone 13/13 mini綠色即將於3月18日在台開賣，電信業者摩拳擦掌，遠傳(4904)今(9)日上午11:00起開放線上預約登記，預計其他電信業者也會陸續公布。

首款主打超值平價的5G iPhone SE，與iPhone13相同搭載著強大的A15仿生晶片，可支援5G通訊，搭配4.7吋Retina HD顯示器小巧方便單手操控，廣受果粉喜愛的Touch ID功能也再度現身，此次共推出午夜色、星光色、紅色三種顏色，儲存容量則有64GB、128GB、256GB三種選項可供果粉們選擇，堪稱目前「CP值最高」的一款5G iPhone。

另外，全新松嶺青色iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max表面採用奈米級金屬陶瓷多層次堆疊，與醫療級不鏽鋼邊條和霧面質感機背玻璃結合；綠色iPhone 13和iPhone 13 mini結合優雅的同色系鋁金屬邊框與精密研磨的玻璃機背，帶給消費者不一樣的新選擇；上市時將搭載iOS 15.4，提供佩戴口罩時以Face ID解鎖iPhone、新增Siri聲音選項，以及新的表情符號等豐富功能。

遠傳表示，果粉們只要於線上預約登記並於網路門市申辦成功，即享配件購物金1000元，還能樂抽iPad Pro，以及三大好禮。