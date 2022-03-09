中研院P3實驗室去年12月爆發內部人員感染，在當時引起軒然大波。中研院長廖俊智今(9)日出席立法院教文會，多名立委於質詢時詢問後續，院方表明，檢討報告與改善規畫於今日提交指揮中心；不過，實驗室重啟時間未知數，廖俊智並未正面回應。

P3實驗室爆發感染案，迄今已超過3個月，國民黨立委林奕華今日在教文會詢問，此案相關進度為何，以及院方是否將訂定生物安全會作業要點等事項。

對此，廖俊智表示，中研院已在事件爆發後10天內，提交調查報告給指揮中心，改善公文也在後續一個月內補呈。

中研院副院長劉扶東補充，中研院目前已完成指揮中心建議的7項改善，其中包含內部稽核更完整、生安主管、教育訓練等應變檢討，相關改善規畫都已完成，最新報告今日會交到指揮中心，生安會組織架構也有大幅修動。

至於目前尚未啟動的P3實驗室，未來將在何時重啟？廖俊智並沒有正面回答，強調「是很複雜的問題」，即在於考量到基因體中心人員反映空間太小，有安全疑慮，院方因此正在考量，P3實驗室是否持續在原處進行。