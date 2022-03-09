演藝圈情侶檔金剛（李信樵）和小嫻（黃瑜嫻）公開交往1年多，小倆口戀情穩定，兩人還一起發展雞翅副業，不過小嫻昨（8日）卻突發文狠批受不了金剛，直指金剛的打呼像打雷，小嫻無奈說：「睡得好，睡不好真的差很多捏..尤其是脾氣的部分，哈哈哈」。

小嫻發文開頭就直說：「我要換床墊了！！！再也受不了」，小嫻表示，她每次都比金剛晚睡著，必須聽金剛的打呼聲，小嫻還形容：「天知道他打呼若打雷，比他早睡著是我的人生目標，睡得好，睡不好真的差很多捏..尤其是脾氣的部分，哈哈哈哈」，小嫻為此購買新床墊、分享心得， 她還直呼：「好好休息真的是最棒的禮物」。

小嫻臉書全文。（圖／取材自小嫻 （黃瑜嫻）臉書）

同時，小嫻也在今（9日）過42歲生日，男友金剛早在昨晚就親自準備蛋糕替小嫻提前慶生，金剛幽默說：「希望妳每天開開心心的，然後我如果惹妳妳也不要生氣，因為身體健康最重要喔」，金剛謝謝小嫻在他生日時，承諾要改自己的脾氣，讓他暖心說：「這些我都有感受到喔，也謝謝妳願意陪我一起努力一起好好生活，謝謝妳的一切」。

金剛早在昨晚就準備蛋糕替小嫻提前慶生。（圖／取材自金剛 （李信樵）臉書）

其實，金剛和小嫻不只戀情穩定，彼此也是雞翅事業的最佳夥伴，兩人日前被問到是否有想要再更進一步，對此，小嫻和金剛都認為，先把現在生活過好「能在一起就很開心了」，兩人都認為儀式性的東西不是重點。