高雄9日新增1例本土確診個案，幸虧該名患者並非新案，而是屬於宮廟旅遊團傳染鏈的匡列隔離對象，該確診者在居家隔離期間發病，採檢PCR陽性確診，由於傳染風險低，高市府並未公布相關足跡，也無舉辦防疫記者會，這也是從去年5月疫情爆發以來，高雄有確診個案市府防疫團隊首次沒舉辦記者會。

高市府衛生局說明，9日新增的確診個案是10多歲女性，他是日前染疫老新台菜員工的同住者，3月4日遭匡列後採檢PCR陰性，但隔離期間出現症狀，篩檢居家快篩陽性而就醫，採檢PCR陽性確診，Ct值14.2，屬於陰轉陽個案，該女也是宮廟旅遊團第四波感染者，但評估無社區風險、無足跡公布。

高市府衛生局提醒，新北案設計師群聚案衍生的宮廟旅遊團傳播鏈，已導致高雄市8人、台南市11人感染，且目前已進入第4波感染，顯示Omicron病毒傳染風險極高，特別呼籲市民務必儘速接種第三劑疫苗，已增進個人防保護力，並落實良好個人衛生習慣，戴口罩、勤洗手，確保個人及社區安全。