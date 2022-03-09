國立虎尾科技大學9日與豐泰企業股份有限公司合作，共同啟動「虎豐來襲 籃球菁英計畫」，豐泰企業未來5年挹注3千萬給虎尾科技大學校方更新學校整體設備、籃球隊球隊人員編制及提供獎助學金等協助，期許推動雲林在地體育文化，打造中台灣籃球勁旅，以及培育更多優秀人才回饋基層。

豐泰企業為雲林在地企業，成立於1971年，在去年迎接創立50周年紀念，是以製造專業運動鞋為主要業務的鞋類製造商，因此和虎尾科技大學籃球隊的合作，可望為當地籃球發展帶來更多美好願景。

豐泰企業副董事長王建榮表示很開心有這機會，回饋雲林基層，「創辦人的理念一直是，雲林好、豐泰才會好，希望能夠一起成長茁壯。」而豐泰企業有百分之5的員工畢業自虎科大，企業盼能協助虎科大籃球隊，打出理想的戰績，透過體育凝聚團隊，為台灣孕育更多人才。

虎尾科大校長張信良指出，豐泰扮演籃球隊堅強後盾，學生可以更專注訓練，也能兼顧課業，未來面臨就業，除了原本在學校養成的一技之長，也可以從事運動相關領域，「感謝豐泰贊助，相信球隊的成績表現，很快可以重返公開一級。」

虎尾科大籃球隊105學年度在蘇士軒（現SBL台銀隊球員）帶領下，曾首次進軍UBA大專籃球聯賽公開男一級，近幾年都在公開二級前段班努力，蘇士軒9日也回母校見證籃球計畫啟動儀式，他樂見企業願意支持投入，很替學弟開心，「我當學生那時候，台灣籃球風氣沒這麼盛行，大專資源也沒這麼多，現在豐泰這樣支持，對學生、對球員，未來可以更多元的發展，不只延續籃球，以後就算不打球，也可以走運動相關的，到大企業就職，學生出路會更廣。」

球隊總教練盧譽誠期許在豐泰企業跟學校支持下，改善訓練運動環境，助球隊一臂之力重返公開一級，再盡全力去衝擊UBA公開一級4強，成為中台灣的傳統勁旅，「現在UBA各校非常競爭，很感謝豐泰以及學校力挺，不只把UBA公開二級的複賽拉到主場進行，也裝設大型計時器，在球場硬體設施改善後，相信可以爭取更多賽事和人才到虎科大。」