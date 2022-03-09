近期雖然國內疫情平穩，但國際疫情仍然嚴峻，中央流行疫情指揮中心今公布昨天入境航班的落地篩檢結果，1013名入境人士中共有54人確診，陽性率5.33％創下近一周以來新高，也因為國際疫情充滿不確定性，因此指揮中心正在研擬相關的邊境解封指標，其中包含落地採檢結果。

指揮中心今天公布3月8日的航班落地篩檢結果，14航班中僅有3班次無人確診，又以來自印尼的航班陽性率最高，82人中共有20人確診，其次是越南，在63人中共有12人確診，陽性率19.05％。

昨天5.33％的落地採檢陽性率，也是繼3月4日的6.09％以來創下的新高，從指揮中心公布的數據也可看出，我國境外疫情主要來源已從美國轉至東南亞，對將來即將進行的邊境解封，具有一定的參考價值。

指揮中心發言人莊人祥表示，關於邊境解封，目前正在擬定相關指標，需要進一步釐清的部分包含第三劑疫苗的接種率，以及整體國際疫情趨勢，相信未來也會持續針對入境國每天報告的落地採檢陽性率，納入邊境解封的重要參考，接下來只要有比較完整的定義，會再對外說明。