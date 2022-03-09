台南市鹽水家族群聚感染擴大，9日新增2名藥師確診，所屬醫院院從昨晚已暫停門診和健檢，並停止人員進出，據了解，昨日院方安排全院所有約400名包含醫護人員、病患等人員做PCR檢測，結果都為陰性。

台南市鹽水家族群聚感染再擴大，案20974多次搭乘復康巴士前往新營某醫院復健，不僅導致4名同車乘客確診，9日更延燒到醫院，新增2名藥師確診，這也是台南地區首度傳出醫院感染。

據悉，院方也很納悶為什麼這2名藥師會被感染，因為案20974搭乘該醫院接駁車去做復健時，當時另有7位乘客、1位駕駛，但與確診者密集接觸的駕駛和復健師都呈陰性；反觀，這2名藥師的工作地點與復健區沒有交集卻中鏢，確診原因是否從不同社區進來的？仍待釐清。

這2名藥師為一男、一女，年紀均30多歲，7日快篩發現陽性，當晚隔了3個鐘頭再驗一次仍是陽性，8日PCR檢測確認是陽性。昨晚醫院就已暫停門診、復健及健檢等，禁止所有人員進出；預計3天後，全院所有人員將再做一次PCR檢測。