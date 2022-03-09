一名男網友抱怨說，他獨自一人去吃壽喜燒，竟被告知要多付200元的清潔費，讓他超傻眼，也很好奇大家能否接受這樣的制度。貼文引起網友熱議，不少人驚呼，這是被抽單身稅嗎？一個人錯了嗎？但也有網友認為，入店之前有先告知客人就好，畢竟客人可自由選擇要不要多付錢吃。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社》上發文說，睡覺起來突然很想吃壽喜燒，在店家門口，壽喜燒員工詢問「你好。請問幾位？」而他愣了一下照實說「就一位！」結果對方竟然回他說「如果只有一位的話，我們要加收200元的清潔費喔！」

男網友聽到立刻傻眼，因為他實在無法理解，為什麼單獨去吃壽喜燒就要被多收錢？一個人吃怎麼了嗎？這算是種族歧視（歧視單身狗）嗎？大家可以接受嗎？

貼文引起網友討論，「除非菜單上有寫，不然收200元很不合理，或是店家變相趕客人」、「不是種族歧視，是瞧不起單身狗」、「一個人去吃燒烤也是這樣」、「這是被抽單身稅？」、「一個人錯了嗎？」、「一個人垃圾比較多嗎？」

不過，也有網友認為，店家有事先說就沒問題，因為你可以自由選擇吃或不吃。「應該是最低消費的概念，可以理解」、「有先講就沒問題吧！畢竟每間店都有他們的低消成本，這也不能怪他們」、「先說了，就沒有什麼合不合理。畢竟你可以選擇要不要接受。」