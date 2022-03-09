共享運具發展快速，和泰集團旗下共享汽機車iRent宣布會員人數正式突破百萬人，在 百萬會員的共同見證下，服務總趟次超過1100萬趟，累積行駛3億3000萬公里 (可在台灣環島30萬圈) 。遍布全台的百萬會員當中以六都占比最高，且在過去一年中，六都以外縣市的會員成長比例皆超過八成，每5.2秒就有一個人租用iRent。

iRent的出現不僅對智慧移動市場帶來許多創新服務，在環境貢獻上也持續帶來影響。例如在車輛上使用油電混合動力車、全車系一級能源車及電動機車等環保車款，至今所累積綠能里程的減碳量相當於65萬棵樹一年的吸碳量，與和泰集團「一車一樹」的永續環境發展目標相呼應，共同打造低碳新世界。在都會空間方面，iRent共享汽車用車時間為一般自用小客車的4.4倍，更高的使用效率讓全台iRent車輛在1天當中，和自用車停放相比，可節省1500格停車位，使得大眾停車空間更能有效利用。

從iRent會員的背景特質與用車行為得到許多有趣發現，例如iRent雖然相當受到七、八年級後的喜愛 (佔比超越79％)，但在2021年四、五年級生的會員成長比例高達58％，顯示iRent受到各年齡層朋友的肯定，成為全民皆愛的移動新選擇。此外，八年級後的女性用戶突破4成，可以顯現共享汽機車服務讓更多新生代女性更能說走就走，享受自在移動的生活。

另外，使用iRent有高達65％的比例是在當地租車移動，其便利的特性成為生活代步的好幫手。跨區移動上，基隆與桃園地區的iRent會員在平日早上5點至9點，分別有高達80％與60％的用車為跨縣市移動，說明iRent已成為民眾通勤的重要工具。於假日時，iRent會員也會邀請三五好友或家庭出遊，上山下海享受戶外陽光生活。此外，隨著訂閱制、好友推薦以及共同承租人等延伸加值服務的使用率成長，顯示在百萬iRent會員中，充滿了不少重度使用且樂於分享生活的朋友。

iRent會繼續把用戶體驗的優化視為第一，全面進化App與系統的運作效率，開發新功能與全新支付方式，例如和雲錢包功能。同時，持續擴大服務規模，預計在2022年將iRent車隊擴大至12000輛，增加租車點密度，並評估導入多元車型，滿足全場域用車情境，並規劃將服務據點瞄準商辦大樓、產業園區及社區住宅。