國內金融三業對俄烏曝險達2,172.05億元占國外總投資比重不大，但立委江永昌於財委會中質疑，還有許多間接投資俄烏、上市櫃公司也可能隱藏曝險。金管會主委黃天牧9日指出，金管會都有掌握，金融業對歐洲曝險9,538億元，白俄羅斯10幾億元左右，證期局局長張振山則公布，上市櫃公司對俄烏有688億元銷貨、進貨175億元，比例不高。

江永昌指出，俄烏整體經濟活動中心仍在歐亞兩洲，我國多少投資金額是和俄烏兩國經濟進行狀況高度相關的？我國金融商品是否會受到戰爭影響？還有上市櫃公司是否也有貿易往來，這些金管會知道嗎？看比例可能不嚴重，但個別公司來看數字很大。

張振山指出，目前我國上市櫃公司對俄烏在銷貨部份有688億元、進貨175億元，比例不高。

江永昌進一步指出，金管會只公布直接曝險俄烏，但有很多「間接」投資俄烏的商品像能源ETF、新興市場債基金、有投資德股、歐盟國家股票等這些跟烏克蘭密切互動的基金、ETF，若資產配置中有這些的也是一大曝險，還有，媒體報導，大陸購買俄羅斯能源股、大宗商品股的也很多，這些有統計嗎？

黃天牧指出，金融業目前對歐洲曝險達9,538億元，其中白俄羅斯10幾億左右，但什麼是風險，各公司判斷不同，要看有沒有金融韌性去處理戰爭風險，這個風險是動態的概念，俄羅斯週邊國家的風險當然也可以算，但要算得有意義。

江永昌質詢，金管會要求保險業半年內出清俄國投資部位，不出清是有風險，但半年內要出清給誰？俄羅斯發生戰爭有違約過嗎？他贊成制裁，但不要害到自己。

黃天牧強調，金管會沒有用「出清」這種字眼，而是因信評機構調降俄羅斯評等，依規定保險公司不能投資非投資等級，所以半年內要處理，會給一個彈性，沒有強制出清，而是給半年看要怎麼處理。