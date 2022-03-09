民眾誤點詐騙簡訊或信用卡被盜刷，銀行不協助處理，將可能被金管會「處理」。金管會主委黃天牧及銀行局長莊琇媛9日表示，銀行應主動協助持卡人處理爭議款項，並要協助報案，若有銀行叫民眾自行處理，金管會歡迎檢舉名單，將進行了解。

立委費鴻泰9日在財委會質詢時指出，近期有不少民眾陳情遭到「包裹詐騙」，即收到簡訊說有包裹因資訊不全無法寄送，要消費者連結到附加超連結的網站，狀似有快遞業者的商標，其實是釣魚網站，要求消費者刷卡補郵資，即可領取包裹，消費者用信用卡補刷10多元郵資後，卻接到銀行通知刷卡數千到數萬元。

費鴻泰以刑事局165專線的統計指出，從年初到2月8日這類包裹詐騙案，共19件、被騙金額84萬多元，他自己就有二件陳情案，是二家銀行面對消費者提出信用卡被盜刷時，一是要銀行自己去找國際刷卡組織反應，另一家則是說有爭議，亦不協助處理。

黃天牧強調，現在信用卡單筆刷卡3千元以上，銀行就會主動通知持卡人，若持卡人發現自己並沒有刷該筆款項，向銀行反應，銀行應主動協助客戶處理信用卡爭議款項，他請費鴻泰提供二家銀行名稱及陳情內容，金管會將協助處理。

莊琇媛亦直言「這是銀行的責任」，只要持卡人反應信用卡被盜刷，銀行第一步應先列為爭議帳款，第二步是協助報案，不可能要消費者自己去處理或報案。

即現在若消費費收到銀行通知刷卡的簡訊，確認不是自己的消費或刷卡紀錄，要立刻向銀行反應，銀行會先將此筆刷卡金額匡列為爭議款項，確認為詐騙或盜刷時，會協助報案，基本上消費者應不用自行去追討或釐清盜刷單位等，一旦確定是被盜刷，亦不用負擔該筆金額，所以金管會表示，若有銀行不協助消費者處理，將取得名單了解情況，進行必要的處置。