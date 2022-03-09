苗栗溫姓男子日前喝酒之後，開鏟土機上路，在三義鄉鯉魚潭村某路口倒車時，碰撞到路邊轎車，警方到場處理，對溫男進行酒測，酒測值超標，警方也將溫依公共危險罪送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局鯉魚派出所，獲報後前往處理，發現溫男開鏟土機撞到路邊車輛，而溫姓駕駛酒測值竟為0.34mg／L超標，被依法送辦。

警方表示，依道路交通管理處罰條例，汽、機車以外的「動力機械」，只要在一般道路上違反規定，都比照汽車的規定來處罰，另外刑法第185-3條對於酒後駕駛動力交通工具，規範範圍更是廣泛，舉凡飛機、船舶、挖土機，或是電動自行車，都是在該法條的規範中。

苗栗警察分局在此特別提醒駕駛人，近年酒駕肇事案件頻傳，也引發社會高度關注，為遏止酒駕，立法院三讀已修正，針對「酒駕未肇事」的刑責從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

同時明定公路主管機關得公布「10年內第2次酒駕累犯者」的姓名、照片及違法事實，並將同車乘客「連坐罰」金額，提高至6000元以上1萬5000元以下，請駕駛人切勿心存僥倖酒後駕車，不僅可能危害自己的生命安全，也讓周遭無辜用路人安全備受威脅。