桃園觀音米迪幼兒園群聚案累積34例確診，上周日起持續收斂，桃園已連續4天迎來「嘉玲」，市府指出，明日將安排富林國小、觀音國小及米迪幼兒園居隔師生進行解隔前採檢，以確保無潛在確診個案，期盼群聚事件早日落幕。

中央流行疫情指揮中心今日公布桃園無新增本土個案，已連續4日本土個案＋0，另有新增7例境外移入個案，年齡為不足10歲至40多歲，其中5例為落地採檢陽性，2例為居家檢疫期間採檢陽性確診，均無社區足跡，因此並無社區風險。

衛生局長王文彥表示，米迪幼兒園群聚事件已收斂控制，10日市府也將安排富林國小、觀音國小及米迪幼兒園居隔師生進行解隔前採檢，以確保無潛在確診個案，期盼群聚事件早日落幕。

王文彥說明，第26期公費疫苗9日10時起至11日中午12時開放預約接種，除了醫療院所預約施打，全市37個社區接種站將安排於3月15日上午提供莫德納及高端疫苗，另於3月17日下午提供莫德納及AZ疫苗接種服務。

新聞處長詹賀舜表示，今日無相關個案公共場所足跡；今日上午桃園社區採檢站採檢138人，累計已採檢11萬7176人。市府仍持續開設桃園區中路公園（3／10、3／12）及中壢區中正公園（3／11、3／13）2處社區採檢站，維持社區疫情監測，提供居家檢疫、居家隔離期滿民眾及一般民眾採檢；若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要，均可至社區採檢站採檢，以確保社區安全，詳細資訊可上「桃園COVID-19防疫資訊站」（網址：https：／／covid-19.tycg.gov.tw）查詢。