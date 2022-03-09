財政部次長阮清華赴立院備詢時，被問及近期台股頻頻遭外資提款，而官股銀行持續進場承接，財政部是否有下令官股護盤？對此阮清華強調，這次沒有，官股全是自發性發股，出於自家的評估。此番回應遭到網友酸爆，有內行人點出，新台幣一直貶值代表外資持續賣股，但今（9日）還是可以大漲，顯示內資力量相當強大，「像今天這種你跟我說沒護？真會打嘴炮。」

國民黨立委賴士葆質詢阮清華時表示，近期外資不斷在賣，但發現公股銀行連續數日進場承接，甚至特別舉例台銀，前兩日各買超100億，大前天則買超逾80億，詢問財政部是否有下指令要官股進場護盤，阮清華則說：「這次真的沒有，上面也沒有指示說要下去買，此次公股連續數日加碼，並非來自財政部的指令，而是公股銀行基於投資布局的考量而進場。」

此事引起《PTT論壇》網友們熱烈討論，許多人狠虧財政部，「這次沒有，笑了，所以以前都有嘛」、「沒下令停電，是台電自己停的」、「自發啦，哪次不是自發，只是去喝咖啡而已」、「沒有強制，是強烈建議啦，沒事」、「還有這種講法喔，自發性買股。」

不僅如此，有網友點出很難相信財政部的原因，主要是新台幣持續貶值，代表外資熱錢流出，但台股還是能大漲，內資力量相當雄厚，「看台幣走勢就知道外資還在賣，這時叫公股行庫接刀」、「這誰會信啦，最好都沒出手了解」、「像今天這種你跟我說沒護？真會打嘴炮」、「空軍沒人權，台股是政府玩的」、「真的很會換句話說呢。」

7日台股重挫超過550點，當天外資狂砍823.72億，僅次於2021年2月26日的944億，刷新歷史次高紀錄，但同一天，八大官股券商積極買超167.68億，締造史上最大單日買超紀錄。去年2月26日也有類似狀況，當天外資賣超944億，而八大官股也買超162.44億，雙雙刷新歷史紀錄。