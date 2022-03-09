大陸全國兩會將近尾聲，大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍9日會見港區政協委員。有與會人士轉述夏寶龍指，北京近年出手制定《香港國安法》等完全是為香港好，強調共產黨不是代替香港管治。與會的大陸全國政協委員蘇紹聰表示，夏寶龍提到「愛國者治港」是「一國兩制」正確落實的關鍵，如果「一國兩制」行得正確，50年後沒有必要改變。

香港01報導，蘇紹聰也引述夏寶龍指，大陸中央會尊重香港的高度自治，但當有事情影響香港穩定，中央就會向特首作出指示，希望港府執行，但會尊重香港不同的制度，例如在援港抗疫一事上。夏寶龍也舉例香港反送中運動期間，指北京沒調動軍隊和大陸武警，用的是香港資源，例如警隊，是按照「一國兩制」行事。

報導稱，參與會面的包括統戰部、共青團等多個部委。全國政協副主席、前特首梁振英率先發言，提到不能低估「愛國者治港」的難度。夏寶龍隨後發表講話，蘇紹聰表示，夏寶龍發言約半小時，提到大陸中央百分百支持香港抗疫，重申堅定不移實施「一國兩制」，香港普通法制度肯定不會變，香港民眾不用擔心和疑慮。

蘇紹聰引述夏寶龍指，自香港回歸以來，大陸中央所有措施都是為香港好，中央對港實施「全面管治權」不代表會干預香港管治，因為香港有高度自治權，兩者要有機結合，中央會尊重香港的高度自治。但當香港局勢不穩，中央就會向特首作出指示，舉例中央上月開始留意到香港疫情發展，於深圳成立專班，就防疫作出協調工作。

蘇紹聰還稱夏寶龍也把俄烏戰爭跟2019年反送中運動類比。夏寶龍稱，美國與西方勢力口頭上支持和平及援助難民，但實際上為烏克蘭提供軍火，並非為烏克蘭好，又指美國支持2019年反送中運動，但卻強烈鎮壓自己國內示威。

夏寶龍直言，反送中事件影響香港穩定，大陸中央沒有調動軍隊和大陸武警，用的是香港資源，例如警隊，是按照「一國兩制」的做法，認為「一國兩制」成功落實，粵港澳大灣區創造更多發展機遇，香港與大陸關係越來越密切。

報導稱，夏寶龍還強調香港前景一定非常好，要繼續融入國家發展大局。據了解，夏席間並未觸及特首人選議題。