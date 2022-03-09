廷鑫(2358)2月合併營收1.1億元，年成長85.81％；前2月營收2.77億元，成長28.39％。廷鑫表示，鋁合金與皮件業務產能持續滿載的貢獻下，2月營收創下近五年同期新高。公司自2月起鋁合金代工費再調高1成，成效已部分反應於營收表現，預計進入3月之後，漲價效應將會更為明顯，營收持續走高可期。

廷鑫目前鋁合金產品主要以工業應用為主，需求穩定較不受景氣波動影響，自行車、汽車等下游產業，今年需求仍然旺盛，廷鑫鋁合金業務目前訂單能見度已達第三季。全球經濟復甦，需求持續開出，國際鋁價自去年起一路攀升，近期因俄烏戰爭影響，國際鋁價一度飆破每噸4,000美元的新高價，廷鑫目前代工比重占鋁合金業務達7成，鋁價波動風險不高，且因代工費用調漲，毛利率可望再向上攀升。

廷鑫的鋁合金業務仍有約3成為鋁合金棒直售，公司原料庫存充足，且隨著國際鋁價上揚，低價庫存效益顯現。

皮件業務代工品牌逐年增加，營收穩定成長，亦為廷鑫今年營收成長的重要因素之一，在客戶訂單增加之下，目前出貨排程也已排至第三季，預期下半年還會增加新客戶，帶動皮件業務保持高度成長。