美股四大指數周二漲跌互見，然科技股止跌，晶圓雙雄ADR也全面收紅，激勵台股周三開漲118.83點報16944.08點，電子、傳產、金融齊揚，大漲逾200點，指數來到17066.39點，重返萬七，隨後盤中萬七起起伏伏，最高達17072.74點、漲247.49點，終場量縮守住萬七大關，加權指數收漲190.11點或1.13%，報17015.36點，成交金額3161.07億元；櫃檯指數上漲3.67點或1.80%，報207.03點，成交金額553.08億元。

晶圓雙雄ADR周二雙雙收紅，台積電(2330)回神最高達573元，收漲0.89%或5元，以568元作收，後續須關注英特爾跨足晶圓代工一事，對台積電來說將是一大挑戰；聯電(2303)更大漲4.23%報51.8元，觸及5日線、重返51元關卡。聯發科(2454)、鴻海(2317)分別小紅、持平收場。DRAM雙雄南亞科(2408)、華邦電(2344)股價也紅潤。高價股不同調，大立光(3008)、矽力-KY(6415)約持平；信驊(5274)、緯穎(6669)、祥碩(5269)、力旺(3529)等大漲表態。ABF載板三雄欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)也扮多方要角，台達電(2308)、日月光投控(3711)以及IC設計的智原(3035)、威鋒電子(6756)、盛群(6202)等漲幅可圈可點。

四維航(5608)、榮運(2607)、中櫃(2613)、志信(2611)、建新國際(8367)等亮燈漲停大飆風，陽明(2609)、長榮(2603)等亦漲逾6%，航運僅台驊投控(2636)獨落寞，上市航運漲4.58%居上市之冠，成交比重略增至28.29%。原物料相關的塑膠漲2.17%居次，其中南帝(2108)也高鎖漲停。電子零件、電纜、百貨也齊漲逾1.5%，電子、半導體、鋼鐵等亦漲1%以上，上市類股僅玻陶黯淡。

陸廠三安光電獲國際重要客戶Mini LED芯片採購訂單，然億光(2393)、富采投控(3714)利基型抗紅鏈低價搶單，股價反攻漲約2%，同是LED的弘凱(5244)財報告捷而衝上漲停。自行車展開跑，自行車族群中的巨大(9921)、美利達(9914)、愛地雅(8933)及剛由上櫃轉上市的桂盟(5306)全面揚升。蘋果公司(Apple)舉行線上春季發表會，發布多款新品，帶動台灣蘋概股跟著大盤順勢反彈，台灣PA三雄的宏捷科(8086)、穩懋(3105)以及玉晶光(3406)、優群(3217)、匯鑽科(8431)、新普(6121等均紅通通表現。

投資專家指出，市場仍觀注俄烏戰火持續，因美國採取的制裁行情引發國際油價飆漲，加深全球通膨壓力，以及3月中旬美國升息的動向，都對未來股市形成沈重的壓力，在景氣前景不夠明確與政策影響下，國際市場是否能重回多頭還是利空出盡跌深反彈，都有待觀察，建議投資人暫時保守操作，若短線操作也買黑不買紅。

統一投顧則認為，雖然台股企業獲利良好，且擁有高殖利率題材，但美元指數走強，亞幣轉貶，外資連續二周賣超千億元，籌碼面偏空，短線建議觀望，保守操作，靜待台股大盤站上5日均線，才有機會走反彈行情。但仍要留意年線反壓，指數空間不大，操作上建議短打，選股以高殖利率概念股、通膨漲價受惠股為主。兆豐國際投顧協理黃國偉也說明，台股下檔支撐可看去年10月波段低點約16162點，若國際政經變數未緩，台股區間震盪幅度仍劇烈。