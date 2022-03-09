國民黨中常委選舉甫落幕，選風敗壞沉痾再度浮上檯面，黨主席朱立倫指示祕書長黃健庭推動選制改革，朱今天嚴詞表示，考紀會將主動積極查辦，沒有時間限制，只要有證據就辦到底，若2週內沒有具體結果，就把相關事證移交給檢調單位偵辦，另因應年底選戰，未來將到各地召開行動中常會，幫縣市長參選人造勢。

剛結束的中常委選舉，賄選傳聞不斷，為展現改革決心，朱立倫7日已指示祕書長黃健庭召開中常委選制改革小組，針對選制採分區制、公職或民代身分須過半、適當降低席次等面向討論如何變革。

朱立倫下午在中常會發表談話時，劈頭就對此次選風敗壞嚴正表示，對於媒體報導任何賄選情況，考紀會將主動積極查辦，絕不漏掉任何一項傳言或證據，歡迎黨員或黨代表提供相關證據，「沒有上限來辦理，也沒有時間限制，只要有證據，就辦到底」。

朱立倫說，若檢舉情況屬實，就取消當選資格，送交考紀會開除黨籍，但這不能繼續拖下去，所以他下定決心，考紀會在未來兩週若沒有查出具體結果，就把相關事證移交給檢調單位，依照司法來偵辦，不管是誰都辦到底，他強調，國民黨要秉持此決心，才能符合社會對國民黨的要求，同時也還認真清白參選的中常委一個基本公道。

此外，朱立倫也談到蔡政府能源政策，他批評，蔡英文上任6年多來，發生5次大停電，台灣確實碰到能源危機，不單是缺電，若因為意識形態造成發電污染，變成空污台灣，又是另一項挑戰，而目前有多少產業申請用電受限，台灣的經濟發展若受到限電限制，到底未來在哪裡？蔡政府又如何因應2030碳中和、2050淨零碳排？

朱立倫認為，面對缺電，不是像民進黨請台電董事長下台，或歸咎在員工操作不當，這只是理由與藉口，國民黨認真看待此議題，今天中常會邀請前行政院副院長杜紫軍前來報告，下週智庫將召開一連串座談會；若民進黨不願召開全國能源會議，國民黨願意來推動。