副總統賴清德上任後首度接受媒體專訪談到朝野對峙等問題及新北市長侯友宜；賴清德說，「侯友宜市長做得不錯，我是新北市孩子，我們也有常常去新北市了解，我們那邊對侯市長也有很多誇獎」；至於侯友宜是否有可能挑戰更大位子？他笑著說，「這個只有他有辦法回答」。

至於那現在的國民黨主席朱立倫？賴清德笑著說，「我們要給他一點時間」，因為黨主席困難很多，就像蔡總統之前擔任民進黨黨主席的時候也是遭遇到很多的困難，那也是一步一步，但是方向、做法上正確，一步一步解決，希望國民黨的能夠調整成功，這也是台灣最大的利益。

賴清德今接受主持人王時齊節目專訪指出，不管是日本食品或美國的豬肉，台灣禁止進入，對外國的角度來看這會變成，是台灣自己設定貿易障礙。

但是在國內及在野黨罵很慘？他說，在國內被罵這是必然的，因為台灣的政黨對抗還是蠻厲害的，這一點是影響台灣的力量，美豬過去在國民黨政府時代，國民黨也贊成要開放，不過那時候是民進黨反對，現在是民進黨執政換國民黨反對，所以他在閣揆卸任時有感而發說，「台灣的政黨應該要建立以國家利益為優先的政黨」，這是非常重要，台灣這麼小，國際社會用這樣的競爭，如果沒有團結，怎麼樣跟人家競爭？

他說，政黨的文化一定要改變，過去的民進黨或過去的國民黨都有一些值得批評的地方，都有做錯的地方，這個要坦誠面對，但是為了台灣的未來，而且是局勢越來越嚴峻，挑戰也會越來越大，在這個當下應該要更加的團結。

至於現在國民黨有沒有建立國家利益為優先的政黨文化？他認為，「要給國民黨一點時間，我看他們也正在調整，就是國家的方向也在調整」，因為台灣是個民主的國家，任何一個政黨一定要得到人民的支持，也就是要符合民意，如果多數的多數的民意是支持這個方向，相信政黨慢慢會調適過來。

他說，很可惜，他本來對江啟臣當主席時有點期待，在跟郝龍斌競選黨主席時兩人提出的政見，都有在國家政治上面做調整，例如強調台灣的重要性，也強調台灣的民主，這是在過去國民黨黨主席的選舉裡面比較少談到，當時兩人的確是有受到的8百多萬民意的影響，只是很可惜，江啟臣當選後，無力扭轉國民黨裡面的力量，漸漸就回到了之前的國民黨，也寄望了未來國民黨不管誰當黨主席，都能夠有台灣優先這樣的立場，這個也是台灣目前最重要的民意。