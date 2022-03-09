台南鹽水家族傳染鏈持續擴大！由於該家族四姊夫發病前，多次搭乘醫院接駁車前往新營某醫院復健，不僅導致4名同車乘客確診，9日更延燒到醫院，經市府衛生局全院擴大採檢後，發現新增藥師個案21083、藥師助理個案21084確診，這也是台南地區首度傳出的醫院感染事件。

衛生局指出，案21083為東山區30多歲男性，Ct值17.88，已匡列15人居家隔離、50人自主健康管理、813人自我健康監測；至於案21084則為佳里區30多歲女性，Ct值18.4，匡列2人居家隔離、10人自我健康監測。

衛生局說，案21083於居家隔離前的活動範圍，包含12天內9度前往World Gym世界健身俱樂部台南新營店、7-11東金門市、車麗屋汽車百貨新營店、金石堂書店新營店、全聯福利中心東山中興店及新營金華店、阿德包子，並曾於3月5日參加「2022東山區玉米迷宮食樂趣」活動；案21084居家隔離前的活動範圍，包含南紡購物中心、全聯福利中心、新光三越台南新天地、佳里區農會超市、佳里區星期四夜市、品香心肝湯等地，該局已緊急針對2人的相關足跡進行清消。

衛生局為防範疫情擴大，8日晚間更徹夜採檢該醫院432名相關人員，雖然全數都是陰性，但第3、7、10天都還要再PCR採檢；對於同院其他復健者182人，也會再做第2次的PCR，希望能將潛在的確診者找出來。

此外，院內其他環境也都已經採檢結束，儘管環境採檢結果都是陰性，但目前醫院已經暫停急診、門診、健檢等業務至3月14日，以及復健業務暫停14天，但不需封院；至於該院住院病患20人、呼吸照護病房29人、護家112人也全都禁止移動，並暫停收治病患14天。

據了解，鹽水家族傳染鏈中，最早是2月20日至22日案20912與高雄案20861共同搭遊覽車出遊於3月4日確診後，該家族中的四姊夫案20974、四姊案20973、四姊的小孫女案20995、大哥的媳婦案20996陸續發病確診。其中，四姊夫在被匡列隔離之前，曾多次搭乘醫院接駁專車前往新營區某醫院復健，導致昨天新增同車4例，今天再傳醫院2名藥師、助理確診，累計已有11例，疫情還有擴大的趨勢。