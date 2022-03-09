全台唯一、亞洲第二大的「2022亞太國際風力發電展」，在台灣疫情有效掌控下，連續第4年在高雄展覽館開展，共有來自15國、超過130家業者，參加展出，其中，丹麥、荷蘭、英國、蘇格蘭、以來未來將設50處風場的法國，更以國際館形式，擴大展出，產官學共同建構台灣風力發電產業國際化及本土供應鏈的平台，創造跨國合作商機。

值得注意的是，正值俄烏戰事期間，引爆油氣暴漲階段，法國在台協會代表公孫孟致詞時指出，法國總統馬克宏為了因應電力新配置，法國將在未來10年，興建50座風力發電場域。

2022亞太國際風力發電展9日上午在高雄展覽館開幕，經濟部國際貿易局長江文若、經濟部能源局主任秘書翁素真、高雄副市長林欽榮、英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）、荷蘭在台辦事處副代表白瑞樸（Rene Beerepoot）、丹麥商務辦事處代表柏孟德（BO Mønsted）、法國在台協會代表公孫孟等多位重量級人士與會。

安益集團總裁涂建國表示，這是近年來，最多國際重要人士參與的展會活動，顯見亞太國際風力發電展已經扮演一個國內外風電產業的重要平台。

涂建國指出，亞太國際風力發電展是我國唯一聚焦風力發電產業的展會活動，不僅支持台灣的離岸風電產業發展，與產業在地化的目標，也著眼於整個亞太地區新興風電產業發展趨勢，為國內外業者，共同建立風電產業在地供應鏈，提供一個充分交流的平台，推動台灣成為亞太離岸風電中心。

他說，這次展覽，除了我國廠商、包括丹麥、德國、法國、英國、荷蘭、義大利、瑞典、日本、奧地利、西班牙、印度、馬來西亞、新加坡、以及挪威等，共15個國家、超過130間廠商參展。

涂建國表示，丹麥、荷蘭、英國、蘇格蘭、法國等5國，更以國際館形式展出，展覽採虛實整合Hybrid展出模式，跳脫疫情空間限制，深化國際技術交流，為國際展會嶄新里程碑，英國創新館、挪威、西班牙、德國等多國風電產業團體，則遠端參與展會，可見即便於疫情限制之下，國際廠商仍肯定台灣離岸風電產業，潛力無窮，顯現我國在亞洲離岸風電產業的關鍵地位。