教育部昨正式宣布修正「高中學校學生在校作息時間規畫注意事項」，自今年8月1日起，高中早自習和第8節不得考試，此外，第一節課前全校集合活動每周至多1日，早自習時間則由學生自主決定是否參加；但此一規定也讓私校很頭痛，家長也擔心孩子無法自律。

私立東山高中校長陳麗美說，這是個很頭痛的問題，其實現在學生都很被動，家長一定會反彈，連學生自己也很擔心不能考試後，練習不足如何應付大考，但學校也必須配合教育部的新規定，未來可能將考試移到課堂上，至於要如何分配時間，仍要再做研議。

私立華興高中校長曾騰瀧說，教育部讓學生自主運用早自習，只需8點10分到校，仍會鼓勵學生早點到校，其實現在早自習很少考試，但早點到校做好第一節課的準備，能達到事半功倍的效果。

至於早自習無法考試，曾騰龍說，這要視每間私校的特質不同，其實早自習不能考試，對於許多住宿型的私校，還是能把考試移到晚自習或課堂上等安排，私校必須彈性做調整。

北市某私校家長林小姐認為，把孩子送到私校就是要接受較嚴格的教育，不只是成績，希望能培養規律的生活習慣，加上孩子比較懶散的特質，如果學校考試變少，孩子也不會主動念書，教育部這部分的改制應考量公私立學校的特質不同。

就讀私立高中2年級的陳同學說，早自習不能考試，看似可以晚點到校，但老師可能會運用下課10分鐘的時間來考試，反而剝奪休息的時間，或是運用第一節課來做隨堂考，學生仍需提早到校準備。

北市教育局表示，將邀集校長協會、教師會、家長會及學校代表召開研商「台北市高級中等學校學生在校作息時間規畫注意事項」會議，後續對於違反相關規定的學校，將依相關成績考核辦法及私立學校法等規定議處。