香港第五波疫情失控，港府遭輿論批評應對失據，抗疫措施反覆。香港01報導，大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍今日會見港區政協委員，與會的大陸全國政協委員蘇紹聰轉述夏寶龍指，即使香港面對種種困難，大陸中央沒有怪罪過香港，願與香港一同承擔，解決問題。

報導稱，蘇紹聰說，夏寶龍表示大陸中央上月開始留意到香港疫情發展，於深圳成立專班，就防疫作出協調工作，超過200人參與，為了協調運送食物、貨物和興建方艙醫院等工作，有時候工作至深夜兩時，但大陸全國人民都支持香港，形容「大家是一家人，不分你我。」

蘇紹聰引述夏寶龍指，大陸全國人民都熱愛著香港，兩地一家人，譬如汶川地震期間，港人也曾熱心幫助當地。面對第五波疫情，香港毋須擔心，希望民眾配合特區政府的工作。另有與會者引述，夏寶龍談及大陸中央援建方艙醫院、調撥醫療資源等，對香港的關懷並非講空話。

此外，另一名港區政協委員李大壯亦引述夏寶龍提到，香港經歷了「反送中」事件，加上疫情，是天災人禍，但在大陸國家主席習近平領導下團結一致，香港將保持繁榮穩定，夏寶龍強調，一國兩制必定會成功，相信香港「風雨過後必見彩雲」，前景一定好。